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Estudantes de escolas municipais desenvolvem criaturas virtuais para o MIT Museum, nos Estados Unidos

Por
Redação Guarulhos Hoje
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Divulgação/PMG

Estudantes do ensino fundamental das Escolas da Prefeitura de Guarulhos Virgilina Serra de Zoppi, Jorge Amado, Manoel Rezende da Silva, Pedro Geraldo Barbosa, Nazira Abbud Zanardi, Svaa Evans, Graciliano Ramos e Edson Alves da Costa, e alunos dos cursos de tecnologia do CEU Ponte Alta, participaram na segunda-feira (27) de interação online e internacional da 7ª edição do Global Kids “Criando Criaturas para o Museu do MIT”! A experiência, transmitida diretamente do Museu do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT Museum), em Boston, nos Estados Unidos, reuniu crianças, educadores e escolas de diferentes partes do mundo em uma vivência criativa e inspiradora.

Durante a participação, os alunos guarulhenses desenvolveram criaturas fantásticas que depois de escaneadas para a realidade virtual, ganharam vida com a programação e exploração em um ambiente digital interativo. Para conhecer as criações das crianças, acesse visit.virtualartgallery.com/globalkidsfab26.

Ao longo de todo o evento, os alunos receberam suporte da equipe da Secretaria de Educação, por meio do Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas (DOEP), e da ESAP-Lab – Laboratório de Inovação e Criatividade, da Secretaria de Gestão, que ofereceu o apoio necessário para garantir a participação dos alunos da rede municipal.

De acordo com Alex Garcia, coordenador do Esap-Lab que atuou diretamente do MIT Museum na mediação da participação dos estudantes brasileiros, a atividade proporcionou aos estudantes uma oportunidade única de criação, colaboração e conexão com uma comunidade global de aprendizagem. “A atividade possibilitou descobertas, discussões, idealizações e a construção de uma comunidade em torno da criação material e digital dessas criaturas, que agora fazem parte de um acervo virtual”, comemorou Garcia.

Além dos estudantes de Guarulhos, o evento contou com a participação dos CEUs da capital (Perus, Alvarenga, Vila Rubi e Paz), estudantes de escolas públicas mexicanas e italianas.

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