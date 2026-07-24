Prefeitura de Guarulhos lança o “Saúde pra Todos” e inicia cinco novas obras para ampliar e modernizar a rede municipal de saúde

A Prefeitura de Guarulhos lança o “Saúde pra Todos”, projeto que reúne os principais investimentos voltados à modernização, ampliação e qualificação da rede municipal de saúde. Nesta sexta-feira (24), têm início as obras de cinco importantes equipamentos públicos: duas novas Unidades Básicas de Saúde (UBS), nos bairros Jardim Acácio e Bananal; um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas (CAPS AD III), no Pimentas; a nova Policlínica Cemeg Centro, na região do Cecap; além da reforma e ampliação da UBS Parque Jandaia.

As novas unidades foram planejadas para oferecer mais conforto à população, ambientes climatizados, acessibilidade, informatização dos serviços e melhores condições de trabalho para as equipes de saúde. Além de ampliar a oferta de consultas, exames e atendimentos especializados, os novos equipamentos contribuirão para reduzir o tempo de espera da população e qualificar a assistência em diferentes regiões da cidade. O projeto também prevê a substituição gradual de imóveis alugados por sedes próprias, reduzindo despesas permanentes com locação, aprimorando a gestão dos recursos públicos e permitindo o reinvestimento desses valores na assistência à população.

A Administração Municipal já apresenta resultados concretos na ampliação e modernização da rede municipal. Em um ano e sete meses, a Prefeitura de Guarulhos entregou cinco importantes equipamentos de saúde: o CAPS II Dr. Osório, o Cemeg-Cumbica Pimentas, a Clínica da Família Água Azul, a Policlínica Cecap e a Policlínica Morros.

Mais do que investir em novas obras, o programa “Saúde pra Todos” representa um trabalho permanente para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde com ações estruturantes. Somente no primeiro quadrimestre de 2026, a rede municipal realizou 277.625 consultas médicas na Atenção Primária, 1.170.132 atendimentos nas UPAs e unidades de urgência, 169.892 atendimentos hospitalares, 736.544 medicamentos gratuitos dispensados, 143.995 consultas especializadas, 72.983 procedimentos em saúde mental, 23.525 atendimentos odontológicos e 12.079 exames realizados pela Carreta da Mulher.

“O Saúde pra Todos representa o nosso compromisso de melhorar a saúde pública de Guarulhos com planejamento, investimento e trabalho permanente. Já entregamos cinco importantes equipamentos de saúde e agora iniciamos uma nova etapa com mais cinco obras, além de outras intervenções em andamento em toda a cidade. Estamos construindo uma rede mais moderna, eficiente e preparada para cuidar das pessoas, ampliando o acesso aos serviços. Há muito trabalho pela frente, mas o nosso compromisso colocando Guarulhos em 1º lugar”, afirma o prefeito Lucas Sanches, ao lado do secretário municipal de Saúde, Márcio Chaves Pires.

Além das entregas já realizadas e das novas obras anunciadas nesta sexta-feira (24), a Rede Municipal de Saúde conta com obras em andamento das UPAs Centro, Pimentas, Taboão, Paulista, Paraventi, Dona Luiza e Maria Dirce, além de intervenções nas UBS Marinópolis e Jardim Vila Galvão e de melhorias internas no Hospital Municipal de Urgências (HMU) e no Hospital Municipal Pimentas-Bonsucesso (HMPB). Ao todo, o Saúde pra Todos reúne mais de 15 intervenções de ampliação e modernização da rede municipal, reforçando o compromisso da Prefeitura com a qualificação da infraestrutura, a ampliação da capacidade de atendimento e a oferta de serviços cada vez mais eficientes e humanizados à população.

Saúde pra todos

Entre os principais avanços nas ações estruturantes estão o Mãe Guarulhense, que fortalece o cuidado materno-infantil; a ampliação das especialidades médicas; a zeragem da fila de mamografias; a retomada e ampliação das cirurgias e consultas oftalmológicas; a implantação do novo protocolo de atendimento ao AVC, que reduz o tempo de resposta e salva vidas; a ampliação da frota de ambulâncias, de quatro para 20 veículos; a nova gestão do Hospital Municipal Pimentas-Bonsucesso; a instalação de um novo tomógrafo; e a retomada dos atendimentos no Hospital Municipal de Urgências (HMU). Essas ações demonstram que, além de investir em infraestrutura, a Prefeitura trabalha diariamente para ampliar o acesso, qualificar os serviços e oferecer um atendimento mais eficiente e humanizado aos guarulhenses.

Novos equipamentos

Novo CAPS AD III Pimentas

O Saúde pra Todos contempla a construção do novo Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas (CAPS AD III), na região dos Pimentas. Em parceria com o Governo Federal, por meio do Novo PAC, a unidade terá 740,38 m², 14 salas de atendimento e leitos para acolhimento noturno. Com capacidade para realizar entre 3 mil e 5 mil procedimentos mensais, ampliará em até 60% o atendimento em saúde mental nas regiões de Pimentas/Cumbica e São João/Bonsucesso.

Policlínica Cemeg Centro

A nova Policlínica Cemeg Centro será construída na Avenida Monteiro Lobato, na região do Cecap, em um prédio próprio de 3.000 m² que substituirá a atual unidade instalada em imóvel alugado. A expectativa é realizar mais de 8,3 mil atendimentos mensais, ampliando o acesso a consultas especializadas e exames de média complexidade para mais de 310 mil moradores da Região Centro.

Nova UBS Jardim Acácio

Após quase duas décadas funcionando em imóvel alugado, a UBS Jardim Acácio ganhará uma sede própria, com 1.294,01 m², 21 salas de atendimento e ampliação da área odontológica, que passará de dois para seis consultórios. A unidade beneficiará diretamente 24.174 moradores da Região de Saúde II e fortalecerá a atenção primária no bairro.

Nova UBS Bananal

A nova UBS Bananal será construída em sede própria e contará com 1.258,30 m², 21 salas de atendimento e ampliação dos serviços médicos, de vacinação e odontológicos. A unidade atenderá mais de 20,9 mil moradores da Região de Saúde III, substituindo o imóvel alugado onde funciona desde 2004.

Reforma e ampliação da UBS Parque Jandaia

A UBS Parque Jandaia será reformada e ampliada com novos espaços para atendimento, melhorias na infraestrutura e revitalização do estacionamento. A unidade passará a contar com 15 salas de atendimento, beneficiando diretamente os mais de 21,8 mil usuários cadastrados e aprimorando o fluxo dos cerca de 5.700 atendimentos mensais.