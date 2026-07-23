Guarulhos recebe sepultamento de bebê que morreu após acidente em creche; polícia investiga o caso

O menino Abdoulaye Dieng, de 1 ano e 4 meses, que morreu após sofrer um acidente dentro da Creche Luz do Brás, na região central de São Paulo, será velado e sepultado na tarde desta sexta (24) no Cemitério Islâmico de Guarulhos. A Polícia Civil investiga o caso, registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A cerimônia seguirá os rituais do islamismo, com cerca de duas horas de orações, conforme definição da família.

De acordo com a investigação, Abdoulaye participava de uma atividade em uma sala multiuso da unidade quando se aproximou de um espelho protegido por uma barra metálica. Imagens das câmeras de segurança mostram que a criança deitou no chão e colocou a cabeça no espaço entre a barra de ferro e o espelho, ficando presa. Segundo a polícia, o menino tentou se soltar por aproximadamente seis minutos e só foi retirado depois que monitoras perceberam a situação. Funcionárias da creche pediram ajuda a uma equipe da Polícia Militar que patrulhava a região, e a criança foi levada à UPA Mooca, onde recebeu atendimento, mas não resistiu.

O local passou por perícia do Instituto de Criminalística, enquanto o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para apontar a causa da morte por meio de exame necroscópico. Até o momento, cinco profissionais da creche, entre elas diretoras, coordenadoras e pedagogas, foram ouvidas pela polícia.

O pai da criança, o vendedor senegalês Ibrahima Dieng, que vive no Brasil há oito anos, contou que deixou o filho na creche por volta das 7h30 e recebeu a notícia do acidente cerca de uma hora e meia depois. Emocionado, afirmou que a família está devastada e relatou que a mãe do menino passou mal ao saber da morte. O caso também reacendeu reclamações de pais sobre a falta de profissionais na unidade.

Uma mãe afirmou ter procurado a direção diversas vezes para denunciar que uma professora permanecia sozinha com mais de dez crianças após o afastamento de outra funcionária. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação lamentou a morte, informou que presta apoio à família por meio de equipes especializadas e afirmou que colabora integralmente com as investigações. A Secretaria da Segurança Pública confirmou que policiais militares foram abordados por funcionários da creche enquanto a criança já era socorrida, e destacou que todas as circunstâncias do caso seguem sendo apuradas pelas autoridades competentes.