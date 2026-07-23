Shows gratuitos encerram projeto Arquiva Rock no Arquivo Histórico Municipal no dia 31

O Arquivo Histórico Municipal Araci Borges Dias Martins realiza, no dia 31 de julho, o encerramento do projeto Arquiva Rock com shows gratuitos das bandas Os Silvas e House Band. As apresentações têm início às 18h e unem diferentes gerações em uma grande celebração musical.

Ao reunir no mesmo palco uma banda que marcou a cena nos anos 90 e 2000 e jovens músicos em formação, o show de encerramento celebra tanto a história quanto o futuro do rock guarulhense, em uma noite de convivência e troca entre públicos de diferentes idades.

Conheça as bandas

Diretamente das ruas e da efervescente cena cultural de Guarulhos do fim dos anos 90 e início dos anos 2000, a banda Os Silvas nasceu com força para consolidar seu espaço no rock nacional. Unindo pop, rock e influências da MPB à energia urbana de uma das maiores cidades do país, o quarteto é formado por Eduardo Tavares (teclado e voz), Zinho Byl (baixo e voz), Kuen (guitarra e voz) e Roberto Estefano (bateria e voz). O grupo mescla composições próprias e releituras, com uma assinatura musical autêntica e marcante.

Já a House Band nasceu da School of Rock, que oferece a alunos de 13 a 17 anos a oportunidade de integrar uma banda formada por colegas da própria escola. Todos os estudantes do programa de performance podem fazer um teste para participar e, uma vez selecionados, tornam-se referências em sua comunidade musical, realizando apresentações ao vivo ao longo do ano.

Serviço

Show de Encerramento do Arquiva Rock

31 de julho a partir das 18h

Arquivo Histórico Municipal | Avenida Monteiro Lobato, 734 – Vila Camargos

Classificação etária: livre

Entrada: gratuita

Mais informações: (11) 2442-8723

E-mail: [email protected]

Realização: Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos