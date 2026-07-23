Teatro Padre Bento recebe sessão gratuita do espetáculo “Os Gigantes da Montanha” no próximo dia 30

Guarulhos recebe na próxima quinta-feira (30), às 16h, o espetáculo Os Gigantes da Montanha, inspirado na obra do dramaturgo italiano Luigi Pirandello. A apresentação acontece no Teatro Padre Bento, no Jardim Tranquilidade, com entrada gratuita e classificação livre. Os ingressos, limitados a 316 lugares, devem ser retirados no local no dia da sessão.
A montagem convida o espectador a atravessar as fronteiras entre realidade e imaginação em uma experiência poética e inquietante. Na trama, acompanhamos a atriz Ilse e sua trupe ao chegarem à enigmática Villa Scalogna, um refúgio liderado por Cotrone e habitado por figuras excêntricas, onde a arte ainda resiste diante de um mundo que muitas vezes a rejeita.
Entre o sonho e o confronto com o real, a obra evidencia a delicadeza e a resistência da criação artística, provocando o público a refletir se ainda há espaço para a poesia em um mundo focado no pragmatismo.
O espetáculo integra a programação apoiada pela Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos.
Serviço
Peça: Os Gigantes da Montanha
Sessão gratuita no dia 30 de julho às 16h
Teatro Padre Bento | Rua Francisco Foot, nº 3 – Jardim Tranquilidade
Classificação etária: livre
Retirada de ingresso no local, sujeita à lotação de 316 lugares
Mais informações: (11) 2229-5043