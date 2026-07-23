CPTM reassume operação da Linha 13-Jade, que atende Guarulhos, após falhas da concessionária

Os passageiros de Guarulhos que utilizam diariamente a Linha 13-Jade, responsável pela ligação da cidade com a capital paulista e o Aeroporto de Guarulhos, voltarão a contar com a operação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A medida foi anunciada nesta quinta (23) pelo Governo do Estado de São Paulo e pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), após uma sequência de falhas que provocou transtornos em três linhas da malha ferroviária administradas pela concessionária Trivia Trens.

A retomada ocorrerá de forma temporária, por um período inicial de até 90 dias, e abrangerá as linhas 11-Coral, 12-Safira, 13-Jade e o Serviço Expresso Aeroporto. Segundo a Artesp, a decisão está prevista no contrato de concessão e foi tomada para garantir a continuidade do atendimento aos passageiros, reduzir os impactos causados pelos problemas operacionais e permitir a reorganização dos serviços enquanto a situação é normalizada.

Os transtornos começaram após a concessionária Trivia Trens assumir a operação das linhas na última terça-feira (21). Desde então, usuários relataram atrasos, interrupções e dificuldades no funcionamento do sistema. A situação se agravou na manhã desta quinta-feira, quando um curto-circuito em um trem da Linha 12-Safira provocou um princípio de incêndio, interrompeu o fornecimento de energia elétrica e paralisou a circulação das linhas 11, 12 e 13 por várias horas.

A paralisação afetou milhares de passageiros, incluindo moradores de Guarulhos que dependem da Linha 13-Jade para chegar ao trabalho, à capital e ao Aeroporto Internacional. Estações ficaram lotadas, houve demora na circulação dos trens e muitos usuários precisaram buscar meios alternativos de transporte para concluir seus trajetos.

De acordo com a Artesp, o modelo de atuação conjunta entre a CPTM e a Trivia Trens ainda será definido pela diretoria da agência reguladora. A companhia estadual possui equipes técnicas e estrutura operacional preparadas para reassumir parte das atividades, garantindo maior estabilidade na operação durante o período de transição.

Além da retomada temporária da CPTM, a Artesp informou que instaurará um procedimento administrativo para investigar as falhas registradas nos primeiros dias de operação da concessionária. A apuração buscará identificar as causas dos problemas e verificar se houve descumprimento das obrigações previstas no contrato de concessão.