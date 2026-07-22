Estudantes da rede municipal de Guarulhos voltam às aulas nesta quinta

A partir desta quinta-feira (23), mais de 112 mil estudantes voltam às aulas nas escolas da Prefeitura de Guarulhos, dando início ao 2º semestre do ano letivo. Após o recesso escolar, as unidades estão preparadas para acolher alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e da Educação Bilíngue de Surdos.

A Secretaria de Educação tem acompanhado o trabalho das unidades escolares a fim de garantir que cada estudante aprenda e se desenvolva de forma integral. Dessa forma, as equipes devem realizar ações planejadas com intencionalidade, incluindo intervenções pedagógicas, avaliações e monitoramento dos avanços na aprendizagem ao longo da rotina escolar.

Replanejamento e compromissos da rede

Gestores e professores das escolas da rede municipal se reuniram nesta quarta-feira (22), na EPG Padre João Álvares, no Macedo, para o planejamento das ações do 2º semestre do ano letivo. No encontro, o grupo se debruçou sobre a integração pedagógica diante da transição para o ensino integral. Os principais pontos de discussão foram o alinhamento entre professores regentes e especialistas para a gestão compartilhada das salas, estratégias de recomposição de aprendizagem para alunos não alfabetizados e a análise de dados (resultados dos ciclos 1 e 2 e do Saresp) para identificar e sanar lacunas de aprendizagem específicas por turma.

Como forma de subsidiar o encontro, o Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas (DOEP) da Secretaria de Educação encaminhou às unidades escolares o documento de Orientações Pedagógicas, que instiga a identificação dos avanços nas aprendizagens, a avaliação da organização pedagógica para atendimento aos estudantes e o mapeamento dos desafios que ainda precisam ser enfrentados na reta final de 2026.

O documento, alinhado às perspectivas de organização da rede municipal para o ano de 2026, mantém o foco na garantia das aprendizagens para todos os estudantes, assegurando o direito à educação, respeitando as diferenças, valorizando a diversidade e promovendo práticas pedagógicas inclusivas. Para conhecer as Orientações Pedagógicas para o 2º semestre de 2026, acesse: https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/exibir/arquivo/12908/inline/