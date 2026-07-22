GCM de Guarulhos e Vivo fortalecem parceria para combater furto e comércio ilegal de cabos

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos e a Telefônica Brasil, detentora da marca comercial Vivo, fortaleceram a parceria no combate aos crimes de roubo, furto e receptação de cabos de telefonia no município. Em reunião realizada na terça-feira (21), na Secretaria de Segurança Urbana (SSU), representantes da corporação e da operadora alinharam estratégias para ampliar as ações integradas de prevenção, fiscalização e repressão a esse tipo de crime, que compromete serviços essenciais de telefonia e internet e causa prejuízos à população.

Participaram do encontro o subcomandante interino da GCM, 1º inspetor Fábio Lemos, e supervisores da Vivo. Durante a reunião, foram discutidas medidas para intensificar o compartilhamento de informações, ampliar o patrulhamento em áreas mais vulneráveis e fortalecer as operações conjuntas voltadas ao combate de organizações criminosas envolvidas na subtração e comercialização ilegal desses materiais. Segundo Lemos, a parceria busca minimizar e impedir as ações criminosas, garantindo o funcionamento e a continuidade dos serviços de telefonia e internet prestados ao guarulhense.

O encontro ocorre em um momento de endurecimento da legislação federal contra esse tipo de delito. As Leis nº 15.181/2025 e nº 15.397/2026 alteraram o Código Penal e ampliaram as punições para o furto e a receptação de fios e cabos utilizados nos serviços de energia elétrica, telefonia e transmissão de dados. Entre as mudanças, a pena para o furto desses materiais passou de um a quatro anos para dois a oito anos de reclusão, além de multa. A legislação também prevê o aumento das penas para casos de roubo e tornou mais rigorosa a punição para quem compra, vende, transporta ou comercializa materiais de origem ilícita, atingindo toda a cadeia criminosa.

Em Guarulhos, a GCM tem intensificado as ações de enfrentamento a esses crimes por meio de operações conjuntas com outros órgãos de segurança pública e de fiscalização municipal. Além das prisões em flagrante por furto de cabos, as equipes atuam na fiscalização de ferros-velhos e estabelecimentos de reciclagem para coibir a receptação e desarticular o comércio ilegal desses materiais.

Como denunciar

O cidadão que presenciar furto, roubo ou receptação de cabos, bem como quaisquer outro crime em andamento, deve acionar imediatamente a Central 153. O atendimento funciona 24 horas por dia e uma equipe da GCM será deslocada para averiguar a ocorrência e adotar as providências cabíveis.