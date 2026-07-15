Ações da GCM resultam em prisões por tráfico, recuperação de veículo e resgate de animal silvestre

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos registrou diferentes ocorrências entre segunda-feira (13) e terça-feira (14), que resultaram na prisão de dois traficantes, na recuperação de um veículo furtado e no resgate de um carcará ferido por linha com cerol. As ações foram realizadas por equipes de diferentes inspetorias e grupamentos especializados em diversas regiões da cidade.

Agentes da Inspetoria Oeste, do Canil e da Ronda Ostensiva (Romu) prenderam dois traficantes e apreenderam quase mil porções de cocaína, crack e maconha, além de duas balanças de precisão e um aparelho celular utilizados na atividade criminosa.

As ações ocorreram na segunda-feira (13) e na terça-feira (14), nos bairros Jardim Bom Clima, Centro e Jardim Sítio dos Morros. Os casos foram encaminhados aos distritos policiais de área, onde as prisões em flagrante foram ratificadas por tráfico de entorpecentes.

Veículo furtado

Na terça-feira (14), agentes da Inspetoria Leste da GCM recuperaram, no Jardim Cumbica, um veículo Citroën C3 cinza, ano 2023, furtado horas antes na região.

A equipe foi acionada pela Central 153 após denúncia de veículo estacionado em guia rebaixada na rua Sena Madureira, atrapalhando a saída de morador da residência. Durante a averiguação, os agentes identificaram o alerta de furto e contataram a vítima.

A ocorrência foi apresentada no 8º Distrito Policial, onde o delegado de polícia lavrou o auto de localização e devolução do veículo ao proprietário.

Carcará ferido por linha com cerol

Agentes da GCM resgataram, na noite de terça-feira (14), em Cumbica, uma ave silvestre da espécie carcará com ferimentos nas asas provocados por linha com cerol. O animal foi recolhido pela equipe e encaminhado ao Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres de São Paulo (Cetras SP) para receber atendimento médico-veterinário.