UBS x UPA: entenda qual serviço de saúde é indicado para cada situação em Guarulhos

Com o objetivo de orientar a população e garantir um atendimento mais rápido e eficiente, a Prefeitura de Guarulhos reforça a importância de a população saber qual unidade de saúde procurar em cada situação. A rede municipal conta com Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Pronto Atendimento (UPA), locais preparados para perfis diferentes de necessidades médicas. Entender essa diferença ajuda a desafogar as urgências e garante que o cidadão receba o cuidado adequado sem esperas desnecessárias.

Se o problema não é urgente e faz parte do seu dia a dia, a UBS é o local correto. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) são a porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS). Elas funcionam como o posto de saúde do bairro, com foco na prevenção, consultas agendadas e acompanhamento contínuo da saúde da família. É na UBS que o morador deve comparecer para consultas de rotina com médico da família, clínico geral, pediatra ou ginecologista e também para fazer de exames de laboratório, pré-natal, vacinação, curativos e retirada de medicamentos gratuitos.

Já para casos de urgência e emergência, as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) funcionam 24 horas por dia, inclusive aos fins de semana. O foco das UPAs é resolver problemas agudos de saúde que acontecem de forma repentina e que não podem esperar por uma consulta agendada. Se o paciente apresenta sintomas como febre alta e de difícil controle, dores intensas no peito, falta de ar, fraturas, cortes profundos ou pressão arterial muito alterada, ele deve ser encaminhado imediatamente à UPA mais próxima.

A Secretaria de Saúde de Guarulhos destaca que usar o serviço correto faz toda a diferença para o funcionamento da rede pública. Quando um paciente procura a UPA para um caso que poderia ser resolvido na UBS, como a retirada de uma receita de medicamento de uso contínuo ou um exame de rotina, ele acaba sobrecarregando o sistema de urgência e aumentando o tempo de espera de quem realmente corre risco de vida.

A Prefeitura orienta que, em caso de dúvida, o paciente consulte a UBS de referência do seu bairro para orientações iniciais.