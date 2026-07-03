Sábado tem drive-thru de vacinação contra gripe e sarampo até as 16h no Bosque Maia

Quem ainda não se vacinou contra a gripe ou precisa atualizar a proteção contra o sarampo tem uma oportunidade neste sábado (4) com duas horas a mais de atendimento. Das 9h às 16h, a Prefeitura de Guarulhos realiza drive-thru de vacinação em frente à entrada principal do Bosque Maia, ampliando o horário da ação para facilitar o acesso da população. A imunização será realizada sem que seja necessário sair do carro. Quem estiver a pé também poderá receber as vacinas na tenda instalada no local.

A vacina contra a gripe está disponível para todas as pessoas a partir dos seis meses de idade. Já a vacinação contra o sarampo contempla, neste momento, os bebês de 6 meses a 11 meses e 29 dias com a chamada dose zero, medida adotada em razão da confirmação de casos da doença no estado de São Paulo. A ação também é uma oportunidade para que a população entre 12 meses e 59 anos confira a situação vacinal contra o sarampo e atualize a caderneta, se necessário.

Para receber as vacinas, basta comparecer ao local com um documento de identificação com CPF. No caso das crianças, é indispensável levar a carteira de vacinação para avaliação do esquema vacinal.

Durante a semana, tanto a vacina contra a gripe quanto a contra o sarampo seguem disponíveis nas Unidade Básica de Saúde (UBS) do município. Os endereços das UBS estão disponíveis no site da Prefeitura de Guarulhos: www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.

Serviço

Bosque Maia. Avenida Paulo Faccini, s/n°, Centro