Igualdade Racial participa de formação de profissionais da Residência Multiprofissional em Saúde

Na quinta-feira (9), a equipe técnica da Subsecretaria da Igualdade Racial de Guarulhos realizou a formação de 50 profissionais da Residência Multiprofissional em Saúde. Com o tema “Política Nacional de Saúde Integral da População Negra: fortalecendo a equidade no SUS”, a atividade destacou a relevância da política pública como instrumento de garantia de direitos, ao reconhecer o racismo — inclusive em sua dimensão institucional — como um dos determinantes sociais da saúde.

A formação incluiu uma contextualização histórica para discutir de que forma o passado influencia as condições atuais de saúde da população negra. Foram abordados os impactos da abolição incompleta e suas consequências, especialmente considerando que pessoas negras representam 50,3% da população do município. Dados apresentados ao longo do encontro reforçam evidências de pesquisas que apontam o racismo como fator que interfere no acesso e na qualidade do cuidado em saúde, contribuindo para o agravamento de doenças e a ocorrência de mortes evitáveis.

Outro ponto central foi a importância da coleta do quesito raça/cor nos atendimentos de saúde. Segundo a equipe, esse indicador é fundamental para a produção de diagnósticos mais precisos e para a formulação de políticas públicas mais efetivas, voltadas à promoção da equidade no Sistema Único de Saúde (SUS).

A formação também orientou os participantes sobre a legislação relacionada ao tema, como a Portaria nº 174/2018 e o Decreto nº 39.235/2022.

SOS Racismo

Durante a atividade, foi apresentado o serviço SOS Racismo, instituído pela Lei Municipal nº 7.309/2014, em consonância com o Estatuto da Igualdade Racial (Lei Federal nº 12.288/2010), a Lei Estadual nº 14.187/2010 e a Lei Federal nº 7.716/1989.

O serviço é destinado ao atendimento de vítimas de discriminação étnico-racial, religiosa ou outras formas de intolerância correlata. Entre os atendimentos oferecidos estão acolhimento social e psicológico, encaminhamento jurídico e acompanhamento dos casos. Em situações cabíveis, pode haver a abertura de processo administrativo, conforme a legislação vigente, com o objetivo de responsabilização dos autores e reparação dos danos causados às vítimas.

Público-alvo

Pessoas vítimas de racismo, discriminação racial, intolerância religiosa e outras formas correlatas de discriminação.

Como acessar o serviço

Telefone: (11) 2402-1000

E-mail: [email protected]