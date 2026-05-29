Feira do Estudante de Guarulhos oferece oportunidades para jovens, empresas e instituições de ensino

A edição 2026 da Feira do Estudante de Guarulhos “Protagonistas do Amanhã – parte 2” será realizada em 2 e 3 de setembro, das 8h às 22h, no Espaço Inter, na Ponte Grande, com oportunidades e auxílio para os jovens na escolha da carreira profissional e expansão das perspectivas de estudo técnico, universitário, profissionalizante, de línguas, intercâmbio, entre outras opções.

Promovido pela Prefeitura de Guarulhos, o evento permite visibilidade às instituições e às empresas participantes ao atrair novos públicos e perspectivas de crescimento e desenvolvimento.

A expectativa da Subsecretaria da Juventude, que coordena a Feira do Estudante 2026, em parceria com as secretarias de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e a de Cultura e Turismo, é superar o público visitante de 18 mil pessoas da edição do ano passado.

Empresas parceiras

A estimativa da Prefeitura é reunir 70 estandes de instituições de ensino e empresas, como universidades, faculdades, cursos pré-vestibular, cursos técnicos e profissionalizantes, escolas de idioma e empresas de estágios e de empregos.

Já confirmaram presenças: Faculdade Metropolitana de Guarulhos (FMG), Escola do Mecânico, Belottis Estágios, Super Estágios, Brilho Próprio, hexágono, entre outras.

Instituições e empresas interessadas em participar da Feira do Estudante 2026 devem procurar a Subsecretaria da Juventude, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, localizada na rua Guarulhos, 22, Gopoúva.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 2408-5604.