Guarulhos integra saúde, arte e conscientização com Danças Circulares no Bosque Maia

A Prefeitura de Guarulhos promove uma atividade gratuita e aberta à população neste domingo (31), integrando saúde e cultura em uma nova edição das Danças Circulares no Bosque Maia. O evento acontece na Tenda Verde, a partir das 10h.

Neste mês, a iniciativa abraça as campanhas de conscientização do Maio Amarelo (segurança no trânsito), Maio Laranja (combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes) e a Luta Antimanicomial. Para demonstrar apoio às causas, os participantes são convidados a vestir uma peça de roupa ou acessório nas cores amarela ou laranja.

Com foco na temática da maternagem e nos eixos de conscientização do mês, a oficina trará coreografias de diferentes culturas. A prática das danças circulares é reconhecida por estimular o acolhimento, o autoconhecimento e o senso de pertencimento.

A atividade é livre para todas as idades e não exige experiência prévia, já que o instrutor utiliza coreografias simples, que respeitam o ritmo do grupo. Durante o encontro, haverá ainda o sorteio de uma peça artesanal exclusiva confeccionada pelo Grupo Parque das Artes (do Cempics Fracalanza) e decorada com as cores das campanhas.

A recomendação para os participantes é levar uma garrafa de água e comparecer com roupas e calçados confortáveis.

Serviço

Evento: Oficina de Danças Circulares

Data: Dia 31, domingo, às 10h

Local: Tenda Verde do Bosque Maia (Avenida Paulo Faccini, s/nº)