Arquivo Histórico Municipal revela memórias de Guarulhos em visitas monitoradas

O Arquivo Histórico Municipal Araci Borges Dias Martins, vinculado à Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos, realiza durante todo o mês de junho visitas monitoradas abertas ao público. A iniciativa convida a população a conhecer de perto o acervo responsável pela preservação da memória da cidade, reunindo documentos, fotografias e objetos que registram diferentes momentos da história e do cotidiano dos guarulhenses ao longo das gerações.

Durante as visitas, os participantes poderão explorar o acervo do Arquivo Histórico com acompanhamento de monitoria especializada, que apresenta os materiais preservados e contextualiza sua importância para a construção da memória coletiva do município.

A atividade oferece uma experiência educativa e cultural acessível a públicos de todas as idades, aproximando a comunidade de sua própria história e reforçando a importância da preservação do patrimônio documental e cultural da cidade.

As visitas são gratuitas e não exigem inscrição prévia. O agendamento deve ser realizado pelo e-mail [email protected]. O Arquivo Histórico Municipal está localizado no Centro Municipal de Educação Adamastor, na Vila Camargos.

Serviço

Conhecendo o Arquivo Histórico Municipal Araci Borges Dias Martins

Data: mediante agendamento

Horário: das 9h às 16h

Classificação etária: livre

Mais informações: (11) 2442-8723

Entrada: gratuita