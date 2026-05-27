Biblioteca Gracinda dos Anjos promove roda de leitura infantil em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente

A Biblioteca Gracinda dos Anjos de Sá Domingues, a Portuguesinha, recebe no dia 3 de junho, quarta-feira, das 15h às 16h, a roda de leitura infantil em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente e da Ecologia, comemorado em 5 de junho.

Promovida pela Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos, a atividade é gratuita, livre para todos os públicos e está com inscrições abertas até a próxima terça-feira (2) pelo portal de inscrições culturais da Prefeitura: https://atividadesculturais.guarulhos.sp.gov.br/

Leitura e conscientização desde a infância

A ação propõe um momento de leitura compartilhada com livros infantis voltados à temática ambiental, incentivando crianças e famílias a refletirem sobre a preservação da natureza, o uso consciente dos recursos naturais e a importância do cuidado com o planeta.

Por meio da literatura, a atividade busca despertar o interesse pelo meio ambiente de forma acessível e lúdica, estimulando desde a primeira infância valores ligados à responsabilidade ambiental e à convivência sustentável.

Bibliotecas como espaços de formação cultural

A Roda de Leitura integra as ações culturais desenvolvidas pelas bibliotecas municipais de Guarulhos, que unem incentivo à leitura, formação de público e abordagem de temas relevantes do cotidiano por meio da literatura.

Serviço

Roda de leitura infantil

Data: 3 de junho

Dia: quarta-feira

Horário: às 15h

Local: Biblioteca Gracinda dos Anjos de Sá Domingues (Portuguesinha)

Endereço: Rua Luiz Silvestri, s/nº – Jardim Bom Clima – Guarulhos

Classificação etária: livre

Inscrições: https://atividadesculturais.guarulhos.sp.gov.br/

Período de inscrições: 20 de maio a 2 de junho

Entrada: gratuita

Realização: Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos