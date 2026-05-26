40ª edição do Mulheres que Cantam celebra trajetória de emoção e protagonismo feminino em Guarulhos

O projeto Mulheres que Cantam celebrou sua 40ª edição na sexta-feira, dia 22, em uma noite marcada por emoção, arte e protagonismo feminino no Teatro Adamastor. Realizado pela Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos, o evento comemorou também os cinco anos de trajetória da iniciativa criada pela pianista, cantora e compositora Aline Rissuto.

Consolidado como um importante espaço de valorização da produção artística feminina na cidade, o Mulheres que Cantam reuniu música, poesia e dança em uma programação diversa, que destacou diferentes talentos e linguagens artísticas. A apresentação foi conduzida por Aline Rissuto e Elli Sabino, com participação especial da Cinese Dance.

A noite contou com apresentações das cantoras Cristina Pini, Sandra Santos, Regiane Cordeiro e Raíssa Leal, além da poetisa Márcia Regina. A abertura ficou por conta de Camila Arkanjo e Rafaella Arkanjo.

Criado em 2020, o projeto já reuniu mais de 300 mulheres no palco do Teatro Adamastor, promovendo encontros artísticos, fortalecimento cultural e visibilidade para mulheres da música, da poesia, da dança e de outras expressões artísticas. Com o passar dos anos, o Mulheres que Cantam ampliou sua atuação com iniciativas como lançamento de música autoral, produção de vídeoclipe e publicação de livro de poemas.

Mais do que uma sequência de apresentações, o projeto se consolidou como um espaço de troca, acolhimento e reconhecimento entre artistas mulheres, fortalecendo a presença feminina na cena cultural de Guarulhos e ampliando seu alcance para além da cidade.

A população pode acompanhar a programação cultural da cidade pela Agenda Cultural de Guarulhos: https://www.guarulhos.sp.gov.br/agenda