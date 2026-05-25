CEU São Domingos recebe mais de 100 pessoas em aulão gratuito de zumba para idosos

O frio do último final de semana não foi o bastante para espantar os mais de 100 idosos que participaram do Aulão de Zumba no CEU São Domingos na manhã de sábado (23). A atividade, organizada pela Subsecretaria de Políticas para o Idoso, integra a agenda de eventos do projeto Ativação 60+ e acontece mensalmente em diferentes espaços.

O envelhecimento saudável, através da realização de atividade física, é o principal foco do evento, que reúne centenas de idosos conectados através do exercício e da música. A maioria já participa durante a semana das aulas disponibilizadas pelo projeto nos mais de 80 polos espalhados por Guarulhos.

Nos polos de Ativação 60+, a população maior de 60 anos encontra, além de aulas gratuitas de atividades físicas, aulas de inclusão digital, acolhimento com psicólogo, assistente social e de nutricionista.

Aqueles que desejam participar das atividades devem procurar a unidade mais próxima da sua residência. As inscrições são feitas diretamente nos polos com os professores. Clique no link para ver os endereços https://www.guarulhos.sp.gov.br/ativacao60.