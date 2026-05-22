Conservatório Municipal de Artes apresenta noite de samba e choro no Teatro Adamastor no dia 29

O Teatro Adamastor recebe na sexta-feira (29), às 20h, a apresentação “Roda de Choro do Samuka e Coletivo Estudando o Samba”, reunindo alunos e professores do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos em uma noite dedicada à música popular brasileira. O evento integra a programação da Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos, com entrada gratuita e capacidade para 350 pessoas.

A apresentação reúne duas propostas musicais distintas. A Roda de Choro do Samuka traz interpretações de músicas consagradas do gênero, valorizando a tradição do choro brasileiro marcado pela riqueza instrumental, improvisação e interação entre os músicos.

Já o Coletivo Estudando o Samba apresenta principalmente composições autorais, evidenciando a produção criativa desenvolvida pelos alunos e professores do Conservatório. Entre as canções do repertório estão “Chama da Inspiração”, de Dadu Mayer; “O Samba é meu Dom”, de Paulo César Pinheiro e Wilson das Neves; “Você me fez Feliz”, de Francisco Carlos Pierna; “Você Abusou”, de Antônio Carlos e Jocafi; “João Rubinato”, de Gilson Ferreira; “Saudosa Maloca”, de Adoniran Barbosa; “Reunião de Bambas”, de Jarbas P. Silva; e “Não Deixe o Samba Morrer”, de Aloísio Silva e Edson Conceição.

Ambos os grupos são formados no contexto das atividades pedagógicas do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos. A apresentação conta com coordenação dos professores Jotagê Alves e Ronaldo Gama e também valerá carimbo de participação para os alunos presentes.

Serviço

Roda de Choro do Samuka e Coletivo Estudando o Samba

Data: 29 de maio de 2026

Dia da semana: sexta-feira

Horário: 20h

Local: Teatro Adamastor

Endereço: avenida Monteiro Lobato, nº 734 – Vila Camargos – Guarulhos

Classificação etária: livre

Ingressos: retirada no local, uma hora antes do início da apresentação

Entrada: gratuita

Realização: Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos