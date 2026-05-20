Conservatório Municipal de Artes participa da Abertura da Semana Mundial do Brincar no Adamastor

O Teatro Adamastor recebe na próxima segunda-feira (25), a partir das 9h, a Abertura da Semana Mundial do Brincar, com apresentação do grupo Música do Silêncio, formado por alunos de inclusão do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos, através da Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos.
O evento é organizado pelo Programa Saúde na Escola (PSE) e inclui aulas, oficinas, palestras e rodas de conversa voltadas ao tema do brincar como direito e ferramenta de desenvolvimento infantil. A iniciativa une arte e saúde pública em uma celebração da infância, do brincar e do desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes em Guarulhos.
A entrada é gratuita e a distribuição dos ingressos é de responsabilidade do Programa Saúde na Escola. O Teatro Adamastor comporta 600 lugares.
Semana Mundial do Brincar
A Semana Mundial do Brincar é uma iniciativa internacional que destaca a importância do brincar livre e criativo para o desenvolvimento integral de crianças. Em Guarulhos, a data é celebrada com ações intersetoriais que envolvem saúde, educação e cultura.
Serviço
Abertura da Semana Mundial do Brincar
Data: segunda-feira, dia 25
Horário: 9h
Local: Teatro Adamastor
Endereço: Avenida Monteiro Lobato, nº 734 – Macedo
Classificação etária: livre
Entrada: gratuita