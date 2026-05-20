Conservatório Municipal de Artes participa da Abertura da Semana Mundial do Brincar no Adamastor

O Teatro Adamastor recebe na próxima segunda-feira (25), a partir das 9h, a Abertura da Semana Mundial do Brincar, com apresentação do grupo Música do Silêncio, formado por alunos de inclusão do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos, através da Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos.

O evento é organizado pelo Programa Saúde na Escola (PSE) e inclui aulas, oficinas, palestras e rodas de conversa voltadas ao tema do brincar como direito e ferramenta de desenvolvimento infantil. A iniciativa une arte e saúde pública em uma celebração da infância, do brincar e do desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes em Guarulhos.

A entrada é gratuita e a distribuição dos ingressos é de responsabilidade do Programa Saúde na Escola. O Teatro Adamastor comporta 600 lugares.

Semana Mundial do Brincar

A Semana Mundial do Brincar é uma iniciativa internacional que destaca a importância do brincar livre e criativo para o desenvolvimento integral de crianças. Em Guarulhos, a data é celebrada com ações intersetoriais que envolvem saúde, educação e cultura.

Serviço

Abertura da Semana Mundial do Brincar

Data: segunda-feira, dia 25

Horário: 9h

Local: Teatro Adamastor

Endereço: Avenida Monteiro Lobato, nº 734 – Macedo

Classificação etária: livre

Entrada: gratuita