Fundo Social realiza Varal Solidário no CIC Pimentas nesta sexta

A primeira edição do Varal Solidário de 2026, realizado pelo Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos, acontece nesta sexta-feira (22), a partir das 9h, no CIC Pimentas. O projeto de distribuição de roupas às pessoas em situação de vulnerabilidade social oferece a possibilidade de escolha pelo público.

Em diversos cabideiros estarão separadas as roupas recebidas através de campanhas de arrecadação da instituição. Após selecionadas e higienizadas, o Fundo Social inicia a entrega para a população através das instituições parceiras e nos programas municipais.

Arrecadação de doações

O Fundo Social de Solidariedade recebe durante todo o ano doações de roupas em bom estado, além de meias, toucas, cachecóis, sapatos, cobertores e outros itens, que podem fazer a diferença na vida de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

As peças podem ser entregues na sede do FSS, na avenida Emílio Ribas, 1.315 – Gopoúva. Para mais informações, o telefone de contato do órgão é (11) 93243-7345 / 97213-9264.

Serviço

Varal Solidário do Fundo Social de Solidariedade

22 de maio a partir das 9h no CIC Pimentas | Estrada do Capão Bonito, 53 – Jardim Maria de Lourdes – Pimentas