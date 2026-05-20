Aula de karatê em homenagem às mães reúne dezenas de famílias no CEU Pimentas

No último sábado (16), o CEU Pimentas recebeu mais uma edição da tradicional aula em homenagem às mães do Karatê-Do Guarulhos. Realizado há 14 anos consecutivos, o encontro reuniu cerca de 65 mães e responsáveis, proporcionando uma manhã marcada por emoção, aprendizado, diversão e fortalecimento dos laços familiares. O evento é realizado pelo professor Raimundo Gomes, vinculado à Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer.

Muito além de uma aula de karatê, a atividade foi pensada para criar momentos especiais entre mães, filhos e responsáveis. Na oportunidade, as famílias participaram de aquecimento, movimentos básicos do karatê, atividades em dupla, brincadeiras e dinâmicas de interação, sempre com foco na convivência e no fortalecimento da relação familiar.

Um dos momentos mais marcantes da aula foi a reflexão sobre o tempo que pais e filhos realmente passam juntos no dia a dia. A partir de uma conversa sobre a rotina das crianças — escola, tarefas, atividades extracurriculares e horário de descanso — as famílias foram convidadas a refletir sobre quantas horas efetivamente conseguem compartilhar em meio à correria da rotina.

A dinâmica trouxe uma importante mensagem sobre a valorização do tempo em família e emocionou muitos participantes, reforçando a importância de transformar pequenos momentos em lembranças afetivas. O impacto positivo da atividade também despertou o interesse de familiares em conhecer o karatê mais de perto.

A tradição, que já faz parte da história do CEU Pimentas, reforça o propósito do Karatê-Do Guarulhos de ir além da prática esportiva, utilizando o karatê como ferramenta de educação, respeito, disciplina e fortalecimento familiar.