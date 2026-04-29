Karatê de Guarulhos conquista 25 medalhas no Torneio Paulista

O Ginásio João do Pulo foi palco, neste final de semana, do III Torneio Paulista I.S.O. de Karatê O evento reuniu 25 equipes e um total de 171 atletas de diversas categorias, consolidando-se como um importante marco para as artes marciais na região.
A equipe Estrela de Guarulhos foi um dos grandes destaques da competição. Representada por uma delegação de 23 caratecas, a equipe garantiu um expressivo quadro de medalhas. Os representantes da Estrela de Guarulhos subiram ao pódio 25 vezes, garantindo nove medalhas de ouro, sete medalhas de prata e mais nove de bronze.
Alexandre Pereira de Souza garantiu o 2º lugar Kata e o 3º lugar Kumite na categoria 18/20 anos; Ana Beatriz Blanco da Cruz foi campeã no Kumite, categoria 13/14 anos; Angela Mirelly Fernandes foi vice-campeão no Kumite, categoria 15/16 anos; Arthur Tavares Oliveira ficou em 3º lugar no Kumite, categoria 11/12 anos; Carlos Enrique Ferreira da Silva foi campeão no Kata e 3º colocado no Kumite, categoria 18/20 anos.
Crhystyan de Queiroz Lima ficou em 2º lugar no Kata e em 3º no Kumite, categoria 15/17 anos. Gabriel de Sousa Viana ficou em 2º lugar no Kata e no Kumite, categoria 17 anos. Guilherme Luiz Rodrigues de Azevedo foi campeão no Kata, categoria PCD 18 anos. João Miguel de Oliveira Souza ficou em 3º lugar no Kata e foi campeão no Kumite, categoria 7/8 anos. Ludmylla Sousa Queiroz foi campeã no Kumite, categoria 11/12 anos.
Matheus Guilherme Alves Pereira ficou em 1º lugar no Kumite, categoria 9/10 anos. Matheus Victor foi vice-campeão no Kumite, categoria 11/12 anos. Pablo Oliveira Santos ficou em 3º lugar no Kata, categoria 15/17 anos. Rychard Alucard Araujo da Silva ficou em 3º lugar no Kata, categoria 9/10 anos. Sophia Fernanda Dourado Diniz ficou em 3º lugar no Kumite, categoria 9/10 anos.
Vinícius Augusto da Silva foi campeão no Kumite, categoria 15/17 anos. Vitória Queiroz Guerra foi campeã no Kata e no Kumite, categorias 15/17 anos. Wendel Jhonatan da Silva ficou em 2º lugar no Kata, categoria 14/15 anos. Yasmin Perdigão Carneiro conquistou o terceiro lugar no Kata, categoria 11/12 anos.
O secretário de Esportes e Lazer, Ticiano Neves, considerou emocionante acompanhar o esporte guarulhense mostrando toda sua excelência, com atletas e comissão extremamente competentes.
O resultado no III Torneio Paulista I.S.O. reforça o compromisso da equipe Estrela de Guarulhos, em parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer, com a formação de atletas e a promoção do esporte na cidade, celebrando o talento local em uma competição de nível estadual.