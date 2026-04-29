Prefeitura informa sobre o funcionamento dos serviços municipais neste feriado do Dia do Trabalho

A Prefeitura de Guarulhos informou como será o funcionamento dos serviços municipais durante o feriado do Dia do Trabalho, nesta sexta (1), e no fim de semana. A maior parte dos atendimentos ficará suspensa, com exceção dos serviços essenciais, que operarão em regime de plantão.

Áreas como saúde de urgência, incluindo PAs, hospitais e UPAs, funcionarão normalmente todos os dias. Parques, zoológico, CEUs e feiras livres também seguem abertos. Já escolas, creches, UBS, CAPS, CRAS, bibliotecas e o Procon permanecerão fechados durante todo o período.

Outros serviços terão funcionamento parcial ou específico: a coleta de lixo e a coleta seletiva ocorrem normalmente na sexta e no sábado, mas não no domingo; a Zona Azul será liberada na sexta e no domingo; e alguns ecopontos estarão abertos apenas no feriado. A orientação é que a população consulte os detalhes antes de se deslocar.