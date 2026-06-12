Operação Inverno disponibiliza telefones 24 horas para acolhimento da população em situação de rua durante o frio intenso

Com telefones disponíveis 24 horas por dia para receber informes da população, a Operação Inverno de Guarulhos reforça o atendimento de pessoas em situação de rua devido às baixas temperaturas enfrentadas durante a estação. Através dos telefones (11) 2536-4110, disponível para ligações, e (11) 2087-7400, para ligações e mensagens no WhatsApp, o guarulhense pode informar os endereços onde se encontram pessoas em situação de rua precisando de acolhimento.

Para além dos acionamentos, as equipes do Serviço Especializado de Abordagem Social também realizam rondas, diariamente, pelos endereços com maior concentração de pessoas em situação de rua na cidade, oferecendo acolhimento, cobertores e alimentação.

Equipamentos

Guarulhos dispõe hoje de mais de 300 vagas em equipamentos dedicados unicamente ao acolhimento das pessoas em situação de rua. Neles, além de dormitórios, também estão disponíveis alimentação adequada, espaço para higiene e atendimento socioassistencial. As equipes trabalham a ressocialização dessa população com encaminhamentos para regularização de documentação, vagas de emprego e de estudo e atendimento de equipe técnica.

Para reforçar o atendimento e evitar a recusa de um espaço confortável e longe do frio, um dos equipamentos, instalado no centro da cidade, contém um canil para receber os pets que por diversas vezes acompanham essa população.

Serviço

Operação Inverno de Guarulhos

Ligações: (11) 2536-4110

Ligações e WhatsApp: (11) 2087-7400

Operação realizada até o dia 30 de setembro