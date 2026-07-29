GCM Ambiental orienta crianças e adultos sobres os perigos do uso de cerol e da linha chilena em evento no Zoológico

A GCM Ambiental de Guarulhos encerrou nesta terça-feira (28) a ação de conscientização dos perigos do uso do cerol e da linha chilena (fio cortante composto por uma base de algodão ou de nylon revestida com óxido de alumínio e pó de quartzo), realizada em parceria com o Zoológico Municipal, ao longo das férias de julho.

Em um estande com animais, principalmente pássaros taxidermizados que vieram a óbito devido a ferimentos causados por tais equipamentos, e centenas de metros de linhas com cerol colhidas dentro do próprio zoológico, os agentes explicaram às crianças e aos adultos todos os riscos envolvidos com o uso de tais equipamentos.

“O uso do cerol e da linha chilena continua causando mortes entre pessoas, principalmente entre motociclistas, e também entre animais que acabam morrendo enroscados devido a perda de membros, como asas e pés”, disse o agente classe especial Ricardo Xavier. “Alguns pássaros confundem os restos de linha com materiais apropriados para a construção de ninhos e, desta forma, os filhotes morrendo ainda no ninho devido aos ferimentos”, completou Xavier.

Impressionadas com as explicações, as crianças fizeram muitas perguntas e, em coro, prometeram não utilizar linhas cortantes quando brincarem de pipa. Outras orientações passadas pelos agentes aos pequenos foram sempre procurar lugares amplos, longe dos fios de alta tensão, de árvores e do trânsito de veículos para brincarem com segurança.

“Há cerca de dois anos realizamos o trabalho de conscientização como este no Zoológico e em escolas. Quando flagramos o uso de linha chilena ou cerol apreendemos a linha. Caso o proprietário não queira entregá-la, será conduzindo à delegacia de polícia onde será realizado confisco, se não houver nota fiscal, e registro de termo circunstanciado”, complementou a agente. Também participaram da ação Wagner Rodrigues Mussi, GCM Classe Especial e Brunno Felyphy Teodosio Xavier, GCM 2ª. Classe.