Oficina gratuita de xadrez tem encontros semanais em duas bibliotecas de Guarulhos

A Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos oferece a Oficina de Xadrez, atividade gratuita voltada à iniciação e à prática do jogo, com encontros semanais às quintas-feiras de agosto em duas unidades da rede de bibliotecas do município. A programação começa no dia 6 de agosto e é aberta ao público a partir de 10 anos, com mediação para quem deseja aprender as regras e desenvolver o raciocínio do tabuleiro.

Na Biblioteca Monteiro Lobato, no Centro, os encontros ocorrem nos dias 6, 13, 20 e 27 de agosto, das 9h30 às 11h30. Já na Biblioteca Cidade Seródio, os encontros acontecem nos dias 6, 13, 20 e 27 de agosto, das 15h às 16h30. As duas unidades integram a rede pública de bibliotecas de Guarulhos e recebem a atividade com vagas gratuitas. A participação exige inscrição prévia pelo site https://atividadesculturais.guarulhos.sp.gov.br/. As vagas são limitadas.

Os encontros são conduzidos com mediação, o que permite a participação tanto de quem nunca jogou quanto de quem já conhece o jogo e quer praticar com regularidade. A dinâmica favorece o aprendizado gradual das regras, das aberturas e das principais estratégias, sempre em ambiente acolhedor e voltado à troca entre os participantes.

O xadrez é reconhecido por trabalhar habilidades, como atenção, memória, planejamento e paciência, beneficiando crianças, jovens e adultos. A oficina valoriza o caráter formativo ao oferecer um espaço regular de prática orientada em equipamentos públicos de forma gratuita.

Serviço

Oficina de Xadrez

Dias 6, 13, 20 e 27 de agosto

Na Biblioteca Monteiro Lobato (rua João Gonçalves, nº 439 – Centro): das 9h30 às 11h30

Na Biblioteca Cidade Seródio (rua Mesquita, nº 103): das 15h às 16h30

Mais informações: [email protected]