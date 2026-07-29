Pit Stop encerra programação da Semana do Motorista e Motociclista com ações de conscientização

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), realizou nesta terça-feira (29) o terceiro e último dia de atividades da Semana do Motorista e Motociclista com o Pit Stop do Motociclista, ao lado do Terminal Pimentas, na Estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. A ação contou com a participação de aproximadamente 200 motociclistas, que receberam orientações sobre segurança no trânsito e direção preventiva.

O evento foi realizado em parceria com o Detran-SP e a Ecovias Leste Paulista, reforçando a importância da conscientização para a redução de acidentes e a preservação de vidas. Durante a programação, os participantes puderam vivenciar a simulação dos efeitos da ingestão de álcool por meio dos óculos de percepção alterada, além de receber informações sobre comportamento seguro no trânsito. Também foram distribuídas antenas corta-pipa, ecobags, limpadores de viseira e panfletos educativos, incentivando a adoção de práticas que contribuam para uma condução mais segura.

A iniciativa marcou o encerramento da programação especial da Semana do Motorista e Motociclista, com o objetivo de conscientizar condutores sobre a importância do respeito às leis de trânsito, da direção responsável e da preservação da vida.