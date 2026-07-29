Prefeitura realiza serviços de roçagem e limpeza na Praça dos Aviadores, no Jardim Cocaia

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), realizou nesta terça-feira (29) serviços de roçagem e limpeza na Praça dos Aviadores, localizada no Jardim Cocaia.

A ação teve como objetivo promover a manutenção e a conservação do espaço público, contribuindo para a melhoria do ambiente, da segurança e do bem-estar da população que utiliza a praça.

A Prefeitura reforça que a participação da população é fundamental para a conservação dos espaços públicos. Os munícipes que desejarem solicitar serviços de zeladoria executados pela Secretaria de Administrações Regionais podem registrar a demanda pelo Fácil Digital ou agendar atendimento presencial em uma das unidades do Fácil.