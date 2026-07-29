Prefeitura realiza blitz educativa sobre os riscos de dirigir após consumir álcool

A Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) deu continuidade à semana do motorista/motociclista com uma blitz educativa sobre a Lei Seca, no Bosque Maia, realizada na terça-feira (28), para conscientizar os condutores sobre os riscos de dirigir após o consumo de bebidas alcoólicas e reforçar a importância da direção segura.

Durante a ação, os participantes receberam orientações sobre a legislação e os perigos associados à combinação entre álcool e direção. Foram distribuídos saquinhos para lixo (lixocar) e panfletos com informações e mensagens de conscientização. O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), parceiro da atividade, também disponibilizou materiais informativos sobre licenciamento digital e a Lei Seca.

A ação contou ainda com a exposição de uma faixa com a mensagem “Álcool + direção: nem com moderação!” e um balão alusivo à Lei Seca, reforçando visualmente a campanha.

A iniciativa buscou chamar a atenção para situações comuns do cotidiano em que as pessoas podem consumir bebidas alcoólicas, como festas de família, confraternizações de empresas, encontros com amigos e o tradicional almoço de domingo. A orientação é que, independentemente da ocasião ou da quantidade ingerida, quem consumir álcool não dirija e opte por alternativas seguras de transporte.

Além da participação do Detran-SP, a ação contou com a presença do representante da Associação Guarulhense de Letras, José Roberto Jerônimo.