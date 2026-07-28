Prefeitura realiza ações de combate à dengue em 50 bairros de Guarulhos

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Guarulhos realizou, entre segunda (20) e sexta-feira (24), uma ampla força-tarefa de prevenção e controle do mosquito Aedes aegypti em 50 bairros da cidade. As equipes executaram bloqueios de transmissão, Avaliação de Densidade Larvária (ADL), inspeções em pontos estratégicos e atendimento a denúncias da população, com o objetivo de eliminar criadouros do vetor e reduzir o risco de novos casos de dengue na cidade, que atualmente registra 334.

Na segunda-feira (20), as equipes executaram bloqueios nos bairros Vila São Rafael, Itapegica, Vila Endres e Vila das Bandeiras. Também realizaram ADL no Centro, Parque Continental, Jardim Palmira, Jardim Cumbica, Itaim e Jardim das Nações. As inspeções em pontos estratégicos abrangeram o Jardim Adriana, Vila Galvão, Recreio São Jorge, Jardim Fátima e Jardim Presidente Dutra. Já as denúncias da população foram verificadas no Jardim Munira.

Na terça-feira (21), o CCZ promoveu bloqueio no Jardim Tranquilidade. A ADL contemplou o Centro, Parque Continental, Jardim Cumbica, Jardim Marilena e Itaim. Paralelamente, as equipes vistoriaram pontos estratégicos no Jardim Presidente Dutra, Parque São Luiz, Cidade Cumbica, Vila Nova Bonsucesso, Bonsucesso e Jardim Ponte Alta.

Na quarta-feira (22), os agentes atuaram com bloqueios no Jardim Albertina, Jardim Maria Dirce e Jardim Otawa. A ADL foi conduzida no Recreio São Jorge, Jardim Bela Vista e Jardim Cumbica. Já a fiscalização em pontos estratégicos ocorreu no Gopoúva, Vila São Rafael, Cidade Seródio, Conjunto Residencial Haroldo Veloso e Jardim Triunfo. Além disso, denúncias foram averiguadas no Jardim Tranquilidade, Jardim Santa Cecília e Jardim Divinolândia.

Na quinta-feira (23), as equipes efetuaram bloqueios na Vila São Rafael e no Jardim São Domingos. As ações de ADL percorreram o Recreio São Jorge, Jardim Paraventi, Vila Barros, Cidade Soimco, Jardim Otawa, Itaim e Jardim Jacy. Pontos estratégicos foram monitorados na Vila Paraíso e no Jardim Guilhermino, enquanto as denúncias foram apuradas no Jardim Las Vegas.

Na sexta-feira (24), o CCZ executou a ADL nos bairros Cocaia, Jardim Paraventi, Recreio São Jorge, Pimentas, Vila Barros e Conjunto Paes de Barros. As equipes também averiguaram pontos estratégicos no Parque Alvorada, Vila Pires, Jardim Brasil, Parque Santos Dumont, Jardim São João e Residencial Bambi.

O enfrentamento à dengue depende da atuação permanente do poder público e do compromisso da população. Enquanto as equipes do CCZ mantêm as ações de vigilância, controle de criadouros e bloqueio da transmissão em todas as regiões da cidade, cada morador pode contribuir eliminando recipientes que acumulam água, permitindo o acesso dos agentes aos imóveis durante as vistorias e mantendo a vacinação de crianças e adolescentes de dez a 14 anos contra a dengue em dia.