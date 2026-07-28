Revelando SP, exposição sobre Mata Atlântica e Carreta do Museu Catavento: veja destaques culturais em SP

Da capital ao interior, a Agenda Viva SP desta semana reúne programação diversa nos equipamentos da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. O roteiro contempla atividades gratuitas para todos os públicos.

No interior, Americana recebe pela primeira vez o Revelando SP, evento que conecta o público à cultura popular paulista por meio da culinária, artesanato e manifestações artísticas. Em Cajati, a Carreta do “Museu Catavento” oferece conhecimento científico sobre rodas ao público da cidade. Com oficinas práticas, a atividade promove o aprendizado e convida o público a vivenciar o museu. Já em Brodowski, a Jornada do Patrimônio começa no Museu Casa de Portinari. Conectando a vida do artista à história da cidade, a programação convida a explorar a memória local e a importância da preservação do patrimônio cultural.

Na capital, o Museu da Língua Portuguesa, por meio do projeto Luz na Tela, exibe o filme “A Melhor Mãe do Mundo”. Exibido no Festival de Berlim e dirigido por Anna Muylaert, o filme acompanha Gal, uma catadora de reciclagem que foge do marido e cria um mundo de fantasia para ocultar aos filhos o motivo da fuga. No Museu da Imagem e do Som, a exposição de curta duração “Olhares sobre a Mata Atlântica” reúne séries fotográficas para marcar os 40 anos do tombamento da Serra do Mar.

Por ser uma plataforma colaborativa, a Agenda Viva SP convida artistas, produtores e instituições culturais a divulgarem seus eventos gratuitamente em https://agendavivasp.com.br.

Confira os destaques da semana:

Cultura Paulista: Revelando SP acontece em Americana nos dias 1 e 2 de Agosto

Onde? Av. Brasil, 1293 – Jardim São Paulo, Americana – SP, 13468-000

Quando? De 1 a 2 de Agosto. Sábado e domingo, o dia todo.

Pela primeira vez em Americana, nos dias 1 e 2 de agosto, o Revelando SP chega ao interior do Estado. Com entrada gratuita, o evento reúne culinária, artesanato, manifestações artísticas e shows como Sami Rico, Mococa & Paraíso e Renato Teixeira.

Entrada Gratuita

Classificação: Livre

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MIS inaugura exposição “Olhares sobre a Mata Atlântica”

Onde? MIS – Museu da Imagem e do Som – Av. Europa, 158 – Jardim Europa, São Paulo – SP, 01449-000

Quando? Até 6 de Setembro. De terça a sexta, das 10h às 19h

O MIS inaugura a exposição “Olhares sobre a Mata Atlântica”, que reúne dez séries fotográficas selecionadas pelo museu em 2025 para marcar os 40 anos do tombamento da Serra do Mar.

Entrada Gratuita

Classificação: Livre

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Museu da Língua Portuguesa exibe “A Melhor Mãe do Mundo”

Onde? Museu da Língua Portuguesa – Praça da Luz, s/nº – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo – SP, 01120-010

Quando? 30 de Julho. Quinta-feira, das 19h às 20h30

O longa brasileiro A Melhor Mãe do Mundo será exibido no dia 30, às 19h, no Auditório do Museu da Língua Portuguesa, pelo projeto Luz na Tela. A sessão tem entrada gratuita e distribuição de pipoca. O projeto busca incentivar a exibição de filmes em cinema no centro de São Paulo.

Entrada Gratuita

Classificação: Livre

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Carreta do “Museu Catavento” passa por Cajati

Onde? Av. Luiz de Lima, 50 – Centro, Cajati – SP, 11950-000

Quando? De 2 a 4 de Agosto. Domingo, segunda e terça, das 8h30 às 9h30

A carreta itinerante do Museu Catavento chega a Cajati com uma imersão ao conhecimento científico para públicos de todas as idades. Por meio de oficinas educativas e experimentos práticos, a iniciativa oferece aprendizado, contato com fenômenos da ciência, curiosidade e a vivência do museu.

Entrada Gratuita

Classificação: Livre

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Jornada do Patrimônio em Brodowski

Onde? Museu Casa de Portinari – Praça Candido Portinari, 298 – Centro, Brodowski – SP, 14340-019

Quando? De 7 a 8 de Agosto. Sexta e sábado, diferentes horários.

Como parte da Jornada do Patrimônio, a programação do museu conecta a trajetória de Cândido Portinari à história e aos espaços de Brodowski. Por meio de dinâmicas como o jogo “Giro do Saber”, do percurso guiado de bicicleta “Pedalando pelos Caminhos de Portinari”, da exibição do documentário “Lá de Brodowski” e de rodas de conversa reflexivas, o evento explora os patrimônios materiais e imateriais da cidade, a preservação da memória local, a identidade cultural e a difusão desse legado para as futuras gerações.

Entrada Gratuita

Classificação: Livre

Mais informações: Giro do Saber, Roda de Conversa, Exposição de Documentário, Pedalando pelos caminhos de Portinari