Bosque Maia recebe Oficina de Dança Circular na manhã do próximo domingo

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria da Saúde, promove neste domingo (26), das 10h às 12h, mais uma edição da Oficina Mensal de Dança Circular, na Tenda Verde do Bosque Maia. Gratuita e aberta ao público, a atividade deste mês une promoção da saúde, valorização da diversidade cultural e celebração dos 50 anos do movimento mundial das Danças Circulares.

Em alusão ao Julho Amarelo, campanha de conscientização e prevenção das hepatites virais, os organizadores convidam os participantes a usarem uma peça de roupa ou acessório na cor amarela como forma de reforçar a importância da informação, da prevenção e do cuidado com a saúde.

A edição também homenageará o Julho das Pretas, movimento que destaca a luta, a memória e o protagonismo das mulheres negras, em referência ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e ao Dia Nacional de Tereza de Benguela, celebrados em 25 de julho. Para marcar a data, a oficina contará com uma seleção musical composta por obras e interpretações de compositoras e artistas negras.

Outro destaque será a comemoração dos 50 anos do movimento mundial das Danças Circulares, idealizado por Bernhard Wosien. A programação inclui as três músicas-âncora da 11ª edição do Dia Mundial das Danças Circulares, celebrado em 5 de julho com a participação de mais de 340 grupos distribuídos por 28 países. O movimento busca fortalecer valores como integração, paz, cooperação e bem-estar coletivo por meio da dança.

A oficina é destinada a pessoas de todas as idades e não exige experiência prévia. Os passos são ensinados durante a atividade pelos focalizadores, permitindo que todos participem da roda de forma acolhedora. A orientação é comparecer com roupas e calçados confortáveis, levar uma garrafa de água para hidratação e, se desejar, vestir alguma peça amarela em apoio à campanha Julho Amarelo.

Serviço

O Bosque Maia está localizado na avenida Paulo Faccini, s/n°, Centro.