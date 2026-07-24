Oficina gratuita ensina customização de roupas para brechó em Guarulhos

O Ponto de Cultura Babi promove no próximo sábado (25) uma oficina gratuita de customização de roupas voltada para a criação de peças para brechó. O encontro acontece das 14h às 17h, na Rua do Poente, nº 148, no Conjunto Marcos Freire, e para participar é necessário retirar um cartão de reserva no próprio espaço, com 30 minutos de antecedência.

Durante a atividade, os participantes vão aprender a dar nova vida a peças de roupa que já não usam, criando itens personalizados. A proposta é ensinar técnicas simples de reaproveitamento têxtil, incentivando a criatividade e a sustentabilidade.

Cada pessoa pode levar uma peça para customizar e voltar para casa com uma criação exclusiva com a sua cara, unindo aprendizado prático e sustentabilidade.

Além da oficina de customização, o Ponto de Cultura Babi desenvolve regularmente atividades voltadas para crianças e jovens, como contação de histórias e apresentações musicais, sempre com foco na formação cultural e na geração de renda para a comunidade.

Serviço

Oficina de Customização de Roupas para Brechó

Sábado, 25 de julho, das 14h às 17h

Ponto de Cultura Babi | Rua do Poente, nº 148 – Conjunto Marcos Freire

Classificação etária: Livre