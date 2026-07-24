Histórico: Guarulhos conquista o 4º lugar nos Jogos Regionais e registra a melhor campanha dos últimos 16 anos

A delegação da Secretaria de Esportes e Lazer de Guarulhos encerrou sua participação na 68ª edição dos Jogos Regionais com uma campanha histórica. O município conquistou o 4º lugar geral, somando 148 pontos e 54 medalhas, 11 de ouro, 18 de prata e 25 de bronze, registrando a melhor marca dos últimos 16 anos e voltando a figurar entre as cinco melhores delegações da competição.

Com uma equipe formada por 307 integrantes, entre eles 253 atletas, a cidade teve representantes em 28 modalidades esportivas, demonstrando evolução técnica, organização e competitividade ao longo de toda a competição.Durante o torneio, Guarulhos colecionou importantes resultados em diversas modalidades, subindo ao pódio na ginástica artística, handebol, atletismo, tênis de mesa, tênis, judô, futebol masculino, basquete feminino, futsal masculino, karatê, capoeira, basquete masculino, basquete 3×3 masculino, vôlei masculino e ginástica rítmica.

Entre os principais destaques, a ginástica artística feminina conquistou o título por equipes e ainda garantiu medalhas de ouro, prata e bronze nas disputas individuais, consolidando-se como uma das grandes forças do torneio. O handebol masculino também sagrou-se campeão. No tênis de mesa, Miguel Massuda conquistou o ouro no individual masculino. A modalidade ainda garantiu a prata nas duplas masculinas com Eduardo Kitano e Miguel Massuda, além do bronze nas duplas femininas com Alice Brito e Vitória Pascoal e na disputa por equipes. O atletismo também teve papel importante na campanha, contribuindo com medalhas individuais e por equipes para o somatório de pontos.

O tênis feminino também subiu ao pódio com a prata nas duplas conquistada por Sara Solla e Manuela Camargo. No judô, Valentina Harada garantiu a prata, enquanto Rafael Dias e Sophia de Lima Aguiar conquistaram o bronze. A capoeira levou Guarulhos ao pódio com o bronze de Jacqueline Stephanie, além da medalha na disputa por equipes.

Nas modalidades coletivas, Guarulhos conquistou a prata no futebol masculino, representado pela parceria Flamengo/Guarulhos, além de pratas no basquete feminino, futsal masculino e no kata por equipes masculino do karatê. O basquete masculino, o basquete 3×3 masculino, o vôlei masculino e a ginástica rítmica encerraram a participação com medalhas de bronze, reforçando a força da delegação guarulhense.

O resultado representa um salto significativo em relação à edição anterior. Em 2025, Guarulhos encerrou os Jogos Regionais na 9ª colocação. Em 2026, avançou cinco posições, alcançando o 4º lugar geral e registrando a melhor campanha do município nos últimos 16 anos, reafirmando a evolução do esporte guarulhense e o trabalho desenvolvido pela Secretaria de Esportes e Lazer.

Para o secretário de Esportes e Lazer, Ticiano Neves, o desempenho é resultado do planejamento, dos investimentos realizados e da dedicação de toda a delegação. “Recebemos a missão de recolocar Guarulhos entre as grandes potências esportivas do Estado, e esse resultado mostra que estamos no caminho certo. Saímos da 9ª colocação na edição passada para o 4º lugar neste ano, um avanço histórico que representa a melhor campanha de Guarulhos nos últimos 16 anos e nos coloca novamente entre as cinco melhores delegações dos Jogos Regionais”, disse. O secretário também parabenizou cada atleta, treinador, comissão técnica, servidor e parceiros que fizeram parte da conquista, além de ressaltar o apoio do prefeito Lucas Sanches, compromissado com o fortalecimento do esporte em nossa cidade.