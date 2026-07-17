Guarulhos fatura vice-campeonato no tênis e bronze no atletismo nos Jogos Regionais

A delegação de Guarulhos conquistou resultados importantes nas disputas realizadas nesta quinta-feira (16). O grande destaque do dia foi a conquista das tenistas Sara Solla e Manuela Camargo, que garantiram a medalha de vice-campeãs na categoria de duplas após uma final acirrada contra a equipe de Guararema. Outro pódio comemorado pela cidade foi a conquista da medalha de bronze na capoeira pela atleta Jacqueline Stephanie, na categoria Pesado acima de 68,01 kg.
Nas modalidades coletivas masculinas, o município teve um dia de comemoração e alto desempenho técnico. No futebol, Guarulhos conquistou uma vitória sólida por 2 a 0 contra a equipe de Pindamonhangaba. O vôlei masculino também dominou a quadra e venceu o time de Paraibuna por 2 sets a 0. Já no basquete 3×3 masculino, os guarulhenses estrearam de forma arrasadora com um placar de 21 a 0 diante de Itaquaquecetuba, além de fazerem uma disputa equilibrada contra Pindamonhangaba, decidida nos detalhes com o placar de 20 a 22.
A equipe feminina de basquete 3×3 enfrentou uma maratona de três jogos intensos ao longo desta quinta-feira. As atletas de Guarulhos venceram Guararema por 21 a 10, mas acabaram superadas nos outros dois confrontos do dia, sofrendo reveses contra São José dos Campos por 8 a 18 e contra Ilhabela pelo placar apertado de 9 a 10.
Outras modalidades enfrentaram desafios duros e fecharam a rodada com resultados adversos. No tênis de mesa masculino, Guarulhos perdeu por um placar apertado de 3 a 2 para Taubaté, enquanto o tênis de mesa feminino sofreu uma derrota de 3 a 1 diante do time de Lorena. No vôlei feminino, a cidade foi superada por Caieiras por 2 sets a 0. Por fim, o vôlei de praia feminino teve dois reveses seguidos pelo placar de 2 a 0 para as cidades de Piquete e Pindamonhangaba.
A cidade de Guarulhos segue firme na briga por medalhas com sua delegação focada em classificar o maior número possível de atletas para os Jogos Abertos do Interior.