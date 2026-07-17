Mulheres com fibromialgia se reúnem em encontro de arteterapia para aliviar emoções

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão realizou na última terça-feira (14) a 8ª edição do encontro Mulheres de Fibra, projeto que convida mulheres com fibromialgia para reuniões repletas de aprendizados. Com o tema “Elevando a Vibração”, a atividade reuniu técnicas de arteterapia com foco na livre expressão das emoções.

Cada uma das participantes desenhou sua mandala pessoal. O desenho é uma representação simbólica do inconsciente, da totalidade e do centro do ser e a atividade auxilia na busca da ordem e do equilíbrio em momentos de estresse.

Ao final da produção houve um momento de partilha, onde todas as participantes fizeram a livre apresentação de sua produção, expondo sentimentos e abrindo o coração sobre suas experiências pessoais.

O projeto Mulheres de Fibra disponibiliza às participantes todo o material necessário para desenvolver as atividades, além de também fornecer orientação sobre os direitos das pessoas com fibromialgia.

Atendimento à pessoa com deficiência

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, atende a população com deficiência na rua Alberto Hinoto Bento, 49 – Macedo. Também é possível entrar em contato pelo telefone (11) 2422-7376 ou pelo e-mail [email protected].