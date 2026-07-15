Clube de Leitura debate o livro “Coisa de Rico” em duas bibliotecas de Guarulhos

A Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos promove, nos próximos dias 24 e 25, às 10h, mais uma edição do Clube de Leitura nas bibliotecas municipais Monteiro Lobato e Cidade Seródio, respectivamente. A obra em pauta é “Coisa de Rico”, de Alcoforado Michel. A atividade é gratuita, voltada a leitores com idade a partir de 16 anos e não exige inscrição prévia.

Em “Coisa de Rico” o autor propõe uma leitura crítica dos hábitos, valores e formas de consumo das classes mais abastadas. Unindo olhares sociológico e literário, o autor examina comportamentos que costumam passar despercebidos ou que são naturalizados no cotidiano.

A atividade acontece em dois equipamentos da rede municipal, ampliando o alcance da proposta e permitindo que moradores de diferentes regiões participem.

Serviço

Clube de Leitura: Coisa de Rico, de Alcoforado Michel

Data e horário: 24 de julho (quinta-feira), às 10h

Local: Biblioteca Monteiro Lobato — Rua João Gonçalves, nº 439, Centro

Data e horário:25 de julho (sexta-feira), às 10h

Local: Biblioteca Cidade Seródio — Rua Mesquita, nº 103, Cidade Seródio

Classificação etária: a partir de 16 anos

Entrada: gratuita, sem necessidade de inscrição

Mais informações: (11) 2087-6904 (Monteiro Lobato) / (11) 2469-4385 (Cidade Seródio)

E-mail: [email protected]

Realização: Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos