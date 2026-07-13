CSE João do Pulo ganha sala reformada e abre 260 vagas gratuitas para aulas de dança

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, realizou a revitalização completa de uma sala do Centro Social e Esportivo (CSE) João do Pulo, que agora está preparada para receber novos alunos. Com a entrega do espaço reformado, foram abertas 260 vagas gratuitas para modalidades de dança que prometem movimentar a população.

A iniciativa visa a descentralizar o acesso a atividades físicas, promover o bem-estar e oferecer opções de lazer para a comunidade. A reforma do espaço garante uma infraestrutura confortável e adequada para a prática da expressão corporal.

As oportunidades contemplam oito ritmos de dança diferentes, atendendo a variados gostos com bolero, forró, sertanejo, bachata, country, samba de gafieira, flashback e piseiro. As inscrições devem ser feitas online pelo seguinte link: https://atividadesesportivas.guarulhos.sp.gov.br/

A ação reforça o compromisso da administração municipal em recuperar e equipar as instalações públicas, estimulando a convivência social e hábitos saudáveis.

Serviço

Local: Centro Social Esportivo João do Pulo

Endereço: Av. Maria Cerri, 145 – Jardim Divinolândia