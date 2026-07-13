Biblioteca Gracinda dos Anjos recebe tarde de anime, mangá e desenho com cosplayers

A Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos promove no sábado, dia 18, a atividade Um Dia com Seu Herói, na Biblioteca Gracinda dos Anjos, a partir das 14h. A programação é gratuita, aberta a todos os públicos e não exige inscrição prévia.

Durante a tarde, cosplayers (prática de se fantasiar e interpretar personagens de obras de ficção, como animes, games e filmes) estarão à disposição do público para fotos e tietagem. O destaque fica por conta da aula experimental de traços de mangá, conduzida pelos artistas Jefferson Garcia Viana e Leticia Evellyn Vieira Viana.

A cultura do anime e do mangá consolidou-se como uma das manifestações mais expressivas do universo pop contemporâneo. Ao acolher essa produção em um equipamento público de cultura, a atividade a reconhece como parte viva da cultura jovem e popular, criando um espaço para que os fãs se encontrem, se expressem e aprendam.

A aula experimental oferece uma introdução prática ao estilo mangá, de forma lúdica e acessível. Não é necessário conhecimento prévio, uma vez que a proposta é convidar iniciantes e curiosos a arriscarem os primeiros traços.

Serviço

Um Dia com Seu Herói

Data: 18 de julho (sábado), às 14h

Local: Biblioteca Gracinda dos Anjos — Rua Luís Silvestri, s/n, Jardim Bom Clima

Classificação etária: livre

Entrada: gratuita, sem necessidade de inscrição

Realização: Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos