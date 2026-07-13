Biblioteca Monteiro Lobato realiza oficina de fanzine com participação gratuita nesta sexta

A Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos realiza oficina de fanzine nesta sexta-feira (17), das 15h às 17h, na Biblioteca Monteiro Lobato. A atividade é gratuita e oferece dez vagas para pessoas com idade a partir de dez anos. A inscrição prévia é necessária e deve ser realizada pelo portal atividadesculturais.guarulhos.sp.gov.br.

A oficina propõe uma experiência prática e colaborativa de produção editorial artesanal. Os participantes aprenderão a criar suas próprias publicações independentes, utilizando técnicas de desenho, poesia e escrita criativa. O objetivo é estimular a expressão pessoal, a autonomia criativa e o contato com formas de produção artística acessíveis, que exigem poucos recursos materiais.

O que é um fanzine?

O fanzine é uma publicação independente, geralmente produzida de forma artesanal, com circulação restrita e linguagem livre. Surgido nos anos 1930 nos Estados Unidos como veículo de expressão de fãs de ficção científica, o formato se popularizou globalmente ao longo do século XX e tornou-se um importante instrumento de comunicação alternativa, arte e ativismo cultural utilizados por artistas, educadores e coletivos como ferramenta de expressão e construção de identidade.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 2087-6904 ou pelo e-mail [email protected].

Serviço

Oficina de fanzine

Data: sexta-feira, 17 de julho

Horário: 15h