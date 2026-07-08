Cine Memória exibe documentário sobre a lendária casa de shows Napalm na terça

O Arquivo Histórico Municipal Araci Borges Dias Martins promove nova sessão do Cine Memória com a exibição do documentário “Napalm – O som da cidade industrial”. A atividade acontece na próxima terça-feira, dia 14, às 19h, com entrada gratuita, classificação livre e integra a programação do projeto Arquiva Rock.

Dirigido pelo jornalista Ricardo Alexandre, o documentário conta a história da casa de shows Napalm, responsável por reunir a geração new wave e pós-punk de São Paulo. Misturando shows ao vivo e discotecagem de vanguarda, a casa rapidamente se tornou ponto de encontro dos jovens que moldaram o lado mais alternativo do rock brasileiro dos anos 80.

Com entrevistas e registros raros, o filme documenta uma cena musical hoje cultuada no Brasil e no exterior. O Napalm funcionou por poucos meses, em 1983, mas teve vida intensa: por seu palco passaram bandas que hoje fazem parte da história do rock nacional, em uma época preservada graças ao moderno sistema de vídeo da casa.

Arte e participação comunitária

A sessão é uma oportunidade para o público conhecer um capítulo importante da música brasileira e refletir sobre a força das cenas culturais independentes. A atividade é aberta a todos os interessados, sem necessidade de inscrição.

Serviço

Cine Memória: Napalm

Data: 14 de julho – terça-feira

Horário: 19h

Local: Arquivo Histórico Municipal

Endereço: Avenida Monteiro Lobato, no 734 – Vila Camargos – Guarulhos

Classificação etária: livre

Inscrição: não é necessária

Informações: (11) 2442-8723

Entrada: gratuita

Realização: Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos