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Varal Solidário no Ginásio João do Pulo doa mais de mil peças de roupas para pessoas em situação de vulnerabilidade social

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Redação Guarulhos Hoje
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Umaitá Pires / PMG

Mais de mil peças foram doadas nesta terça-feira (7) em mais uma edição do Varal Solidário, que aconteceu no Ginásio João do Pulo. A iniciativa do Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos percorre os bairros com ações que simulam lojas para que a população em situação de vulnerabilidade social possa escolher as peças que desejam.

Cada atendido pode retirar até 10 peças entre roupas em tamanhos adulto e infantil, além de calçados, cachecóis, luvas, meias e outros. Para a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Caroline Sanches, a cada ação é possível ver no rosto dos atendidos a satisfação em não apenas receber doações, mas ter autonomia de escolher o que mais se encaixa no seu gosto pessoal e na sua rotina.

Mais de 40 mil peças doadas em um ano

O Varal Solidário celebrou no último dia 26 de junho seu aniversário de um ano com mais de 40 mil peças doadas. Ainda de acordo com a primeira-dama, Caroline Sanches, a ideia é permanecer expandindo as ações, que já aconteceram em mais de 10 bairros, para cada canto da cidade.

As informações sobre as próximas edições serão publicadas em breve no portal https://www.guarulhos.sp.gov.br/categories/fundo-social-de-solidariedade.

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