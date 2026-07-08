Arquivo Histórico Municipal recebe masterclass de guitarra com o professor Pedro Esteves

O Arquivo Histórico Municipal Araci Borges Dias Martins promove uma masterclass com o professor e guitarrista Pedro Esteves. A atividade acontece no próximo dia 16 (quinta-feira), às 20h, com entrada gratuita e classificação livre, em parceria com o Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos, integrando a programação do projeto Arquiva Rock.

O projeto busca resgatar e exaltar a memória da cena rock dos anos 1980, 1990 e 2000 na cidade, unindo a energia do rock à preservação da história e da identidade cultural. A masterclass aproxima o público de um nome reconhecido no cenário da música.

Nascido em 1976, na cidade do Porto, em Portugal, Pedro Esteves teve seu primeiro contato com a música aos cinco anos. Mudou-se para o Brasil em 1985, onde começou a estudar violão e guitarra. Formado em educação musical, é guitarrista e fundador da banda Liar Symphony, com seis álbuns de estúdio e um registro ao vivo em CD e DVD.

Com trabalho reconhecido por revistas e sites especializados, Pedro Esteves foi citado entre os melhores guitarristas do país. Professor desde 1995, desenvolve no Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos um curso específico de rock, inédito em uma instituição pública de ensino musical, e já formou inúmeros guitarristas que hoje atuam profissionalmente na cidade.

Serviço

Masterclass com Pedro Esteves

Data: 16 de julho – quinta-feira

Horário: 20h

Local: Arquivo Histórico Municipal

Endereço: Avenida Monteiro Lobato, nº 734 – Macedo

Classificação etária: livre

Inscrição: não é necessária

Informações: (11) 2442-8723

Entrada: gratuita

Realização: Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos