Festival Ginga Cidadã leva capoeira ao CEU Pimentas neste domingo

O Centro Integrado de Cultura e Arte da Capoeira irá realizar neste domingo (12), das 10h às 16h, no CEU Pimentas, o Festival Cultural Ginga Cidadã, encontro que contará com troca de graduações, rodas de capoeira e uma série de apresentações. A entrada é gratuita e o evento tem o apoio da Subsecretaria da Igualdade Racial de Guarulhos e da Liga Guarulhense de Capoeira.

De acordo com Wandeson Cleiton de Abreu Silva, o Mestre Bentivi, presidente do centro, o festival costuma desenvolver competições entre atletas, mas neste ano as instituições participantes farão suas próprias apresentações em grupo. Haverá um julgamento por parte de especialistas e premiação para as dez primeiras colocadas, em um total de mais de 25 instituições participantes até o momento. O Centro Integrado de Cultura e Arte da Capoeira atua há nove anos em Guarulhos.

O professor explica que hoje em dia as competições individuais estão mais fortes, o que faz com que a nova geração acabe deixando um pouco de lado a vivência cultural da capoeira, daí a importância de um festival que priorize a disputa por equipes. Além da competição, haverá apresentações culturais como dança do coco, maculelê, puxada de rede, movimentações tradicionais e a sequência do Mestre Bimba, um conjunto de oito golpes e contragolpes sistematizados que ensinam os alunos a reagir a ataques específicos. Manoel dos Reis Machado (1900-1974), o Bimba, foi um mestre brasileiro criador da capoeira regional, conhecida também como luta regional baiana.

Patrimônio cultural

A capoeira foi criada pelos escravizados africanos no Brasil como forma de resistência e libertação, disfarçada sob a aparência de dança. Hoje ela é reconhecida como patrimônio cultural imaterial da Humanidade. Trata-se de uma rica expressão cultural brasileira que une dança, música, cultura popular e brincadeira. Seus movimentos ágeis e criativos, executados com pés, mãos e acrobacias, a tornam única no mundo.

Para o Mestre Bentivi, a capoeira é um esporte fundamental porque trabalha a resistência cultural, a cognição, o desenvolvimento motor e a autoestima. Por meio dele se mantém a saúde física e se consegue ter resiliência e superação. Ele reforça ainda que a capoeira trabalha de forma intensa a educação e questões históricas, como a de um povo marginalizado, das periferias, que se manteve firme perante as adversidades buscando as liberdades física, emocional e financeira.

Serviço

O CEU Pimentas está localizado na estrada do Caminho Velho, 351, Pimentas.

Para obter mais informações acesse as páginas do Instagram @bentivi_cica e @ct.cica.capoeira.