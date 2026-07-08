Biblioteca Gracinda dos Anjos oferece oficina gratuita de encadernação artesanal com vagas limitadas

A Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos realiza, nos dias 16 e 17 de julho, a Oficina de Encadernação na Biblioteca Gracinda dos Anjos, a partir das 14h. A atividade é gratuita, com vagas limitadas a 10 participantes, e as inscrições devem ser feitas pelo portal atividadesculturais.guarulhos.sp.gov.br. A classificação é a partir de 10 anos.

A oficina é um espaço criativo dedicado à produção manual de cadernos, álbuns, livros e outros objetos de papelaria, utilizando técnicas tradicionais e contemporâneas de costura e acabamento. A proposta une arte, design e funcionalidade, valorizando o trabalho feito à mão e a personalização de cada peça produzida.

Os participantes aprendem o processo completo de encadernação artesanal, desde a preparação do miolo até as técnicas de costura e o acabamento das capas. Não é necessária experiência prévia.

Arte, design e funcionalidade ao alcance da comunidade

A Oficina de Encadernação integra a programação cultural da Biblioteca Gracinda dos Anjos e reflete o compromisso da Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos com a oferta de atividades de formação artística gratuitas para a população do município.

Serviço

Oficina de Encadernação

Data: 16 e 17 de julho – quinta e sexta-feira

Horário: 14h

Local: Biblioteca Gracinda dos Anjos

Endereço: Rua Luis Silvestri, s/n – Jardim Bom Clima – Guarulhos

Classificação etária: a partir de 10 anos

Vagas: 10

Inscrição: atividadesculturais.guarulhos.sp.gov.br

Entrada: gratuita

Realização: Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos