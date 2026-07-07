Animação dá o tom na aula de forró da Casa da Mulher Vila Galvão

Animadas pelo som de Luiz Gonzaga, uma turma de assistidas pela Casa da Mulher Guarulhense Vila Galvão participou nesta terça-feira (7) da oficina gratuita de forró, Dois pra lá, dois pra cá. A ação da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres acontece nas cinco unidades do equipamento ao longo deste mês.

A dona de casa Valdelice Almeida Silva Barbosa, de 67 anos, não conseguia manter o corpo parado com a música tocando. Ela gosta tanto de dançar forró que vai na hora se alguém chamar, pois se sente bem. Moradora da Vila São Rafael, ela já realizou diversas aulas no local, como pintura e crochê, entre outras.

Ministrada pelo servidor Francisco Emanuel Pereira, a primeira aula apresentou informações sobre o surgimento do forró e os passos básicos da dança (lateral, frente, atrás e abertura lateral). Para ele é uma excelente atividade física e as mulheres se alegram muito com a música e os passos de forró, que são tão acessíveis e simples que todas conseguem fazer.

A próxima aula está prevista para o próximo dia 14, quando, segundo o monitor da oficina, as assistidas terão oportunidade de aprimorar os passos já aprendidos e será introduzido o ritmo piseiro (movimentos de quadril e dos pés).

O forró é um gênero musical originário do Nordeste em que se utilizam três instrumentos: sanfona, triângulo e zabumba. É também um estilo de dança de salão popular em pares, no qual os passos são conhecidos como “arrastar o pé” no chão.

A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres integra a Secretaria de Direitos Humanos.