Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos promove programação intensa e gratuita em julho

De 7 a 31 de julho, o Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos realiza uma extensa programação gratuita de atividades voltadas à formação musical, reunindo masterclasses, workshops, palestras, aulas e ensaios abertos destinados a estudantes, músicos e ao público em geral.

A programação aborda temas variados, como estudo do campo harmônico, técnica vocal, canto coral, produção musical, teatro musical, ritmos brasileiros, história do rock, fisiologia do canto, musicografia Braille, repertório para bandas sinfônicas e prática de escalas, tríades e tétrades, proporcionando oportunidades de aprendizado com professores e especialistas que são referências em suas áreas de atuação.

Todas as atividades valem carimbo para os alunos do conservatório e contam com campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos.

Os eventos acontecem no Conservatório Municipal de Artes, no Arquivo Histórico Municipal e no Teatro Padre Bento. A participação é gratuita, mediante retirada de ingressos, respeitando a capacidade de cada espaço. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 2087-7440.

Confira a programação

7 de julho (terça-feira), às 18h

Masterclass – Estudo do Campo Harmônico

Professor Renato Alves

Local: auditório do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos (70 lugares) – rua Ipê, 71, Centro.

8 de julho (quarta-feira), às 16h

Aula prática de Técnica Vocal

Professor Adriano Vasconcelos

Local: auditório do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos – rua Ipê, 71, Centro.

8 de julho (quarta-feira), das 19h às 20h

Palestra – CDs Comemorativos do Jubileu de Prata da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo

Professor: Epitácio Rodrigues

Baseada em pesquisa de doutorado em andamento, a palestra apresenta o legado da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, abordando sua trajetória, a metodologia da pesquisa e os resultados parciais da análise dos CDs comemorativos.

Público-alvo: instrumentistas de sopros (madeiras e metais), músicos de bandas militares e civis e demais interessados no tema.

Local: auditório do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos – rua Ipê, 71, Centro.

13 de julho (segunda-feira), às 14h

Masterclass – Conectando Notas: Escalas, Tríades e Tétrades na Prática

Professor: Roberto Gastaldi

A atividade apresenta diferentes formas de estudo de escalas maiores e menores, tríades e tétrades por meio de padrões rítmicos, articulações e aplicações práticas, contribuindo para o desenvolvimento técnico, da fluência e da criatividade na improvisação e na execução musical.

Público-alvo: instrumentistas que desejam ampliar seus conhecimentos e desenvolver novas ideias para o estudo e a aplicação prática de escalas, tríades e tétrades.

Local: sala 401 do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos – rua Ipê, 71, Centro.

13 de julho (segunda-feira), das 16h às 17h45

Masterclass de Canto Coral – Amostra de Canto Coral

Professor Josué Nonato

Local: auditório do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos – rua Ipê, 71, Centro.

14 de julho (terça-feira), às 19h

Masterclass – O contrabaixo no samba

Professor Ronaldo Gama

Local: auditório do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos – rua Ipê, 71, Centro.

16 de julho (quinta-feira), às 18h

Masterclass – Voz e Fisiologia do Canto: Compreendendo o papel do corpo na produção da voz cantada

Professora Raissa Leal

Local: auditório do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos – rua Ipê, 71, Centro.

16 de julho (quinta-feira), às 20h

Masterclass – Arquiva Rock

Professor Pedro Esteves.

Local: Arquivo Histórico Municipal *(50 lugares) – avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo.

17 de julho (sexta-feira), às 18h

Ensaio Aberto de Solos e Cameristas

Professor Celso Franchini

Local: auditório do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos – rua Ipê, 71, Centro.

25 de julho (sábado), das 10h às 12h

Ensaio Aberto da Orquestra de Cordas

Professor Eduardo Maueski.

Local: Teatro Padre Bento (320 lugares) – rua Francisco Foot, 3, Jardim Tranquilidade.

27 de julho (segunda-feira), às 18h

Masterclass – Teatro Musical: abordagens gerais e funcionamento para músicos

Professora Cinthia Sell

Local: auditório do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos – rua Ipê, 71, Centro.

28 de julho (terça-feira), às 18h

Workshop – Trabalho em Conjunto com Ritmos Brasileiros

Professor Jotagê Alves

Local: auditório do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos – rua Ipê, 71, Centro.

29 de julho (quarta-feira), às 17h

Aula Aberta

Professora Vaneska Barros

Local: auditório do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos – rua Ipê, 71, Centro.

30 de julho (quinta-feira), às 18h

Masterclass – Voz e Fisiologia do Canto: Compreendendo o papel do corpo na produção da voz cantada

Professora Raissa Leal

Local: auditório do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos – rua Ipê, 71, Centro.

31 de julho (sexta-feira), às 19h

Introdução à Musicografia Braille

Professor Fábio Bonvenuto.

A atividade apresenta os fundamentos da musicografia braille, abordando metodologias voltadas ao ensino musical para pessoas com deficiência visual e a transcrição de partituras em braille, incentivando práticas mais inclusivas na educação musical.

Local: auditório do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos – rua Ipê, 71, Centro.