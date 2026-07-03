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Prefeitura recebe inscrições de PCD para sessão de cinema gratuita no Sesc em São Paulo

Por
Redação Guarulhos Hoje
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Divulgação

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão recebe inscrições de pessoas com deficiência interessadas em participar da sessão de cinema acessível e gratuita do filme “A natureza das coisas invisíveis”, no próximo dia 13, segunda-feira, no CineSesc, em São Paulo. Haverá transporte cedido pelo Sesc, que sairá às 13h da subsecretaria (rua Alberto Hinoto Bento, 49, Macedo – próxima à praça Gilberto Van Mill, conhecida como praça das Pedras).

As inscrições devem ser feitas pelo WhatsApp e telefone (11) 2414-3685, deixando o nome completo, tipo de deficiência, contato e nome do acompanhante (se tiver).

A exibição terá audiodescrição, Libras e legendas descritivas na tela. O filme brasileiro tem direção de Rafaela Camelo e a classificação indicativa é 12 anos. As vagas são limitadas.

Sinopse

A película conta a história de duas meninas que se conhecem no hospital. Glória tem dez anos e passa as férias no hospital onde sua mãe trabalha como enfermeira. Lá conhece Sofia, que está convencida que a piora na saúde da bisavó é causada pela internação hospitalar.

Unidas pelo desejo de sair dali, as crianças encontram conforto na companhia uma da outra. Quando a partida se torna inevitável, as meninas e suas mães seguem para um refúgio no interior do Goiás para passar os últimos dias de um verão inesquecível.

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