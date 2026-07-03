A Grande Liga realiza finais das categorias de veteranos neste sábado

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, realiza neste sábado (4), as partidas finais das categorias 40tão e 50tão – A Grande Liga. Os jogos ocorrem no Estádio Cícero Miranda, localizado ao lado do Lago dos Patos, na Vila Galvão. Os atuais detentores dos títulos de 2025 são as equipes Vila Fátima (40tão) e Estrela de Guarulhos (50tão).

O campeonato registrou aumento no número de participantes entre os dois períodos. Na temporada de 2025, a categoria 50tão teve 16 equipes, enquanto a 40tão contou com 12 equipes. Já em 2026, as inscrições subiram para 28 equipes no 40tão e 20 equipes no 50tão.

Cronograma das finais – sábado, dia 4

8h – Final do 50tão: 33 do Bela Vista x Esquadrão do Alemão

10h30 – Final do 40tão: Cruzeirinho x Corre Atrás

Próximas Atividades

Os próximos eventos do Departamento de Futebol Amador acontecem na próxima terça-feira, dia 7, às 19h, quando representantes das equipes e organizadores da competição se reúnem no Hotel Internacional de Guarulhos para o Congresso Técnico da Série Ouro 2026.

Além disso, o futebol feminino ganha destaque com a estreia da Série Rubi Feminino, no próximo dia 26, às 13h, no Estádio Cícero Miranda, reunindo 16 equipes na disputa.